Nell’ambito del percorso integrato di rigenerazione della stazione dei treni e dell’ex mercato ortofrutticolo, per la mattina di sabato 2 ottobre, a Vignola, è in programma uno speciale Trekking urbano organizzato dagli assessorati alla Democrazia e Partecipazione e all’Urbanistica del Comune di Vignola.

Si tratta di una passeggiata guidata da facilitatori ed esperti per riscoprire, insieme agli interessati, le due aree dell’ex mercato ortofrutticolo e della stazione ferroviaria per provare a progettarne insieme il loro futuro.

La partenza è fissata per le ore 10.00 presso la stazione dei treni. Non occorre prenotazione, basta presentarsi all’orario prescritto nel luogo dell’appuntamento. I partecipanti verranno introdotti nei rispettivi luoghi e potranno poi girare in autonomia negli spazi oggetto di rigenerazione urbana. Saranno, inoltre, predisposti tre punti informativi: due presso la stazione ferroviaria ed uno sotto la tettoia dell’ex mercato ortofrutticolo. I partecipanti, muniti di carta e penna, potranno segnalare nella cartellina, che verrà consegnata dagli organizzatori, quelle che ritengono essere le criticità e le possibilità che si aprono per l’area.