Il Prefetto di Modena Alessandra Camporota, insieme ai Dirigenti della Prefettura, ha ricevuto questa mattina il Questore Maurizio Agricola, che lascia Modena per ricoprire l’importante incarico di Questore di Catanzaro.

Nel corso dell’incontro il Prefetto ha manifestato al Questore la propria sincera ammirazione per l’elevata professionalità e la profonda competenza dimostrata, ringraziandolo per la costante collaborazione prestata nel quadro del coordinato concorso delle Forze di polizia per la sicurezza.

Il Dr. Agricola, negli anni di permanenza in questa provincia, ha rappresentato un sicuro punto di riferimento per la Prefettura, riscuotendo incondizionata stima e considerazione sia presso le Istituzioni che nella collettività modenese.

Il Prefetto ha, infine, formulato al Dr. Agricola le proprie congratulazioni per la promozione a Dirigente Generale e i migliori auspici per la prosecuzione della sua brillante carriera.