Stefano Vecchi guiderà la nuova divisione dal 1° ottobre, assumendo il nuovo ruolo di Head of Wealth Management & Private Banking Italy. In questo ruolo Stefano Vecchi riporterà direttamente a Niccolò Ubertalli, Responsabile di UniCredit Italia. Avrà la responsabilità della rete italiana di Wealth Management e Private Banking al servizio di 140mila clienti, per un totale di oltre 100 miliardi di euro di masse. La rete è composta da un team di circa 1.400 dipendenti, di cui 700 Relationship Manager dislocati in 132 città in tutta Italia.

La nuova divisione WM & PB si aggiunge alle altre tre aree di business di UniCredit Italia dedicate ai clienti: Privati, Imprese e Corporate & Investment Banking Italia.

“Con la creazione di una divisione dedicata WM & PB – ha affermato Niccolò Ubertalli, Head of UniCredit Italy – il Gruppo conferma la sua attenzione nei confronti dei clienti HNW e UHNW che cercano una gestione di servizi altamente personalizzati incorporati nell’offerta unica di una banca commerciale paneuropea. Il nuovo approccio punta ad aumentare la focalizzazione sulla nostra offerta di eccellenza e sui servizi di consulenza attraverso una piattaforma integrata erogata dai nostri bankers. Stefano Vecchi ha una lunga esperienza come top manager nelle migliori aziende del settore. Sono fiducioso che la sua professionalità e profonda la conoscenza del settore della ricchezza continuerà a essere un asset chiave per la divisione e ci aiuterà a prosperare come banca”.

Tre linee di business riporteranno direttamente a Stefano Vecchi:

Private Banking

Wealth Management

Ultra-high Net Worth families and family holdings.

Inoltre, le funzioni Italian Investment Management, Investment Services e Investment Products riporteranno a Stefano Vecchi e alla divisione CIB, guidata da Richard Burton.

La nuova divisione italiana consente di accelerare la crescita all’interno di queste linee di business e di migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta di UniCredit.

Per favorire la semplificazione, UniCredit sta passando ad una configurazione di Wealth Management & Private Banking su base regionale per Italia, Germania, CE e EE. Un cambiamento fondamentale che consentirà al Gruppo di rafforzare il business nelle aree geografiche di interesse, condividere le best practices tra i segmenti e raggiungere l’eccellenza operativa.

Nel suo nuovo ruolo, Stefano Vecchi avrà anche il compito di favorire l’adozione di questo nuovo assetto aziendale nella rete paneuropea di UniCredit, replicando il modello italiano in tutti i Paesi interessati. Questo approccio sarà una leva di crescita per il business WM & PB del Gruppo in Europa.