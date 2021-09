La Biblioteca di Sant’Ilario d’Enza da qualche anno ha iniziato un percorso alla scoperta delle nozioni base del gioco più famoso del mondo.

In autunno partirà un corso rivolto ad adulti e ragazzi (da 12 anni) che ancora non sanno giocare a scacchi.

l corso si svolgerà al giovedì pomeriggio dalle 18 alle 19.30 e sarà condotto dal bibliotecario Matteo Morando che è anche Istruttore Base di Scacchi della Federazione Scacchistica Italiana. Possono partecipare anche i bambini da 8 a 12 anni purché accompagnati da un genitore partecipante. I corsi sono gratuiti ma è necessario iscriversi entro il 15 ottobre.

Per info e iscrizioni: biblioteca@comune.santilariodenza.re.it oppure tel. 0522672154. Il green pass è obbligatorio per i maggiori di 12 anni. Per motivi legati alla situazione sanitaria i posti sono limitati.