Ottenere o consultare le pratiche edilizie a Castelnuovo Rangone sarà ancor più facile e veloce. Hanno preso avvio, infatti, i lavori di digitalizzazione, della durata complessiva di dodici mesi, degli oltre 15mila fascicoli relativi alla costruzione, demolizione o modifica di immobili sul territorio comunale dal 1936 ad oggi.

85 anni di interventi di edilizia castelnovese saranno, quindi, disponibili a breve in file digitali, in formato pdf/a (lo standard per l’archiviazione documentale) a colori e in qualità 300dpi. Un’importante operazione di semplificazione burocratica ed amministrativa per la quale il Comune di Castelnuovo Rangone ha investito 70mila euro, che non comporterà nessun aumento nei costi d’accesso agli atti per i cittadini e per i professionisti.

“Attraverso la digitalizzazione di tutto il nostro archivio di pratiche edilizie – commenta il Sindaco Massimo Paradisi – vogliamo ancor più avvicinare l’Amministrazione comunale ai cittadini. Sulla spinta dei bonus statali, si sono moltiplicate le richieste di accesso e visione degli atti depositato presso i nostri uffici. Attraverso quest’iniziativa vogliamo mantenere i ridotti tempi di risposta attuali, ben più rapidi di quelli previsti per legge, senza però aumentare i costi a carico dei cittadini”.