La ripartenza in biblioteca era impensabile senza coinvolgere le bambine e i bambini della città in un ricco calendario di appuntamenti all’insegna di giochi, laboratori e letture. Le biblioteche reggiane hanno unito le forze nella costruzione di una rassegna di proposte per ragazzi che non lasci indietro nessuno, fin dai primissimi anni di vita. Corsi di musica, rassegne di letture a cura dei volontari NatiPerLeggere, incontri collaterali agli eventi in città e tanto altro. Il calendario è in continuo aggiornamento sul sito della biblioteca (www.bibliotecapanizzi.it).

Tutti gli appuntamenti inseriti nel calendario Junior dell’autunno sono su prenotazione e le modalità di accesso sono le stesse delle biblioteche, con obbligo di esibire il Green Pass a chiunque abbia compiuto il dodicesimo anno di età e non abbia certificazioni mediche che attestino l’esonero dalla campagna vaccinale.

Si parte con il corso Musica per piccolissimi a cura della biblioteca Santa Croce, che ha l’obiettivo di avvicinare le bambine e i bambini al mondo della musica fin dalla nascita insieme ai genitori. Il corso è su iscrizione al numero 0522585600. Gli incontri iniziano sabato 2 ottobre e durano fino al 6 novembre in tre fasce orarie diverse ogni sabato mattina.

Sempre il 2 ottobre prende il via una bella iniziativa della biblioteca Santa Croce, che porta i volontari NatiPerLeggere al Padiglione Bertolani del centro vaccinale di Reggio Emilia per intrattenere bambini e famiglie col ciclo di letture Storie e letture, non solo punture, tutti i sabati dalle 9.30 alle 11.30.

Domenica 3 ottobre in biblioteca Panizzi l’illustratrice Cinzia Ghigliano incontra le bambine e i bambini per un appuntamento intitolato Indimenticabile Rin Tin Tin. A seguire lo staff del festival Punto & a Capo propone un laboratorio grafico.

Dal 4 al 9 ottobre i volontari NatiPerLeggere curano una serie di letture in diversi luoghi della città in occasione della SAM – Settimana mondiale per l’allattamento materno.

Nei giorni immediatamente successivi è il turno del festival Punto & a Capo, che nelle giornate del 9 e del 10 ottobre propone due momenti di letture dedicate ai più piccoli allo Spazio Culturale Orologio a cura dei volontari NatiPerLeggere.

La biblioteca San Pellegrino propone delle letture paurose curate dai volontari NatiPerLeggere per il pomeriggio del 13 ottobre: l’incontro C’era una volta…BUH!! Storie spaventosamente divertenti aspettando Halloween accoglie alle 16.15 bambine e bambini da 18 a 36 mesi e alle ore 17 la fascia d’età da 4 a 7 anni.

Lunedì 18 ottobre alle 17 è il turno delle letture Lunedì da fiaba! a cura della biblioteca Santa Croce, per bambini dai 4 anni.

Halloween si avvicina e le biblioteche non si fanno trovare impreparate. La biblioteca Ospizio propone, martedì 26 ottobre alle 16.45, delle letture a cura di volontari NatiPerLeggere a tema Aspettando Halloween… per bambini dai 3 anni.

Mercoledì 27 ottobre alle 16.45 la biblioteca San Pellegrino insieme al gruppo I RaccontaStorie – progetto Strade accompagna le bambine e i bambini da 3 anni in un pomeriggio dal titolo Non riesci? Immagina!.

Sempre la biblioteca San Pellegrino organizza le letture e il laboratorio #Ali di legno. Storie con un nuovo sguardo per ragazzi dagli 8 anni, insieme all’Associazione La Cova. L’incontro è previsto per giovedì 4 novembre alle 16.45.

Alla biblioteca Santa Croce giovedì 11 novembre la parola d’ordine è gentilezza. In occasione del festival della gentilezza l’autrice Valeria Angela Pisi propone delle letture con laboratorio per bambine e bambini dai 6 ai 9 anni dalle ore 17.

Sempre giovedì 11 novembre, alla ludoteca San Luigi, si gioca con le storie, con le letture a cura dei volontari NatiPerLeggere per bambine e bambini dai 3 anni.

Nell’ambito delle iniziative per la giornata mondiale della gentilezza, la biblioteca San Pellegrino invita tutti i bambini dai 3 anni alle letture Seminiamo gentilezza, organizzate per la mattina di sabato 13 novembre alle 10.30 dallo staff della biblioteca.

Domenica 14 novembre alle 10.30 l’appuntamento è in biblioteca Panizzi, con l’incontro Mostri, eroi e viaggiatori, inserito nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra 700 e non li dimostra dedicata a Dante e la Commedia nelle raccolte della Panizzi. L’evento è dedicato a famiglie e bambini dagli 8 ai 12 anni.

Lunedì 15 novembre si torna alla biblioteca Santa Croce, con le letture Andiamo #drittiallestorie curate dai volontari NatiPerLeggere e dedicate ai bambini dai 18 ai 36 mesi alle 16.30 e a ai ragazzi dai 4 ai 7 anni alle ore 17.15.

I volontari NatiPerLeggere si spostano alla biblioteca Ospizio per le letture dedicate a bambine e bambini di 3 anni Il vento dei 22 (1999_2021) previste per martedì 16 novembre alle 16.45.

Il 17 novembre torna Andiamo #drittiallestorie alla biblioteca San Pellegrino, in occasione della settimana nazionale NatiPerLeggere. Dalle 16.15 le letture sono dedicate a bambini dai 18 ai 36 mesi e dalle 17 a ragazzi dai 4 ai 7 anni.

Andiamo #drittiallestorie prosegue giovedì 18 novembre alle 16.30 alla Casa della salute nord in via Gramsci 54/L per bambine e bambini fin dalla nascita.

Lunedì 22 novembre alle 17 a Santa Croce torna il Lunedì da fiaba! con la lettura integrale di una fiaba a cura dei volontari NatiPerLeggere per bambini dai 4 anni.

Alla biblioteca San Pellegrino, venerdì 26 novembre alle 16.45, i bambini dai 3 anni sono tutti invitati alle letture e al laboratorio Io sono foglia danzante, a cura dello staff della biblioteca.

Il Natale è alle porte e il 1 dicembre alla biblioteca San Pellegrino si leggono storie natalizie insieme ai volontari NatiPerLeggere, per bambine e bambini dal 18 ai 36 mesi dalle 16.15 e per ragazzi dai 4 ai 7 anni dalle ore 17.

La ludoteca San Luigi organizza, giovedì 2 dicembre alle ore 17, un nuovo incontro di Gioco con le storie a cura dei volontari NatiPerLeggere per bambini dai 3 anni.

Ultimo appuntamento prima del Natale, organizzato nell’ambito del Reggio Film Festival, l’appuntamento Reggio Film Family. Corti d’inverno apre le porte della biblioteca Panizzi alle bambine e ai bambini dai 3 ai 7 anni per un incontro con Alessandro Mainini domenica 5 dicembre alle 10.30.

Tutti gli incontri sono gratuiti, fatta eccezione per il corso Musica per piccolissimi. Il calendario è online e in continuo aggiornamento sul sito delle biblioteche.

Maggiori info su www.bibliotecapanizzi.it e sulle pagine Social delle biblioteche (Facebook e Instagram)