In base alle normative attuali di sicurezza per le manifestazioni pubbliche, la presenza dell’operatore di sicurezza Safety è obbligatoria durante eventi di vario tipo (sportivi, culturali, sagre, fiere, feste). Possono svolgere questo ruolo soltanto persone che abbiano svolto una formazione specifica, dovendo occuparsi dell’incolumità delle persone e dell’assistenza all’esodo, sia in situazioni di emergenza, sia per prevenirle.

Per supportare le esigenze di associazioni culturali e sportive e agli ambulanti dei mercati, la Polizia Locale della Val d’Enza ha organizzato due corsi di formazione per operatore Safety, a fine agosto e a metà settembre, che hanno visto la presenza di oltre 100 partecipanti. L’iniziativa è stata apprezzata per chiarezza, utilità e praticità.

A grande richiesta, il corso viene ripetuto nelle serate del 5 e del 7 ottobre, dalle 20.30 alle 23.30 (totale 6 ore).

La partecipazione è gratuita e online, con priorità alle associazioni della Val d’Enza.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato con il conseguimento della qualifica di “Operatore Safety”.

Iscrizioni entro il 30 settembre: tel 0522 865048, mail giulia.storchi@unionevaldenza.it