La Federazione degli Agenti e Rappresentanti di commercio di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia (FNAARC) organizza una giornata di formazione con Emanuele Maria Sacchi, Executive Manager di Evolution Forum, docente MBA presso MIP – Politecnico di Milano ed Executive Coach Lee Hacht Harrison – Leadership Consulting New York, sul tema “Comunicazione e scrittura ipnotica – Convincere e persuadere con le parole giuste”. Il seminario si terrà venerdì 8 ottobre dalle 9.30 alle 17.30 presso il Best Western Classic Hotel in Via Pasteur 121 a Reggio Emilia.

«In questo periodo di grandi cambiamenti, dove vengono utilizzati sempre di più le email e i social, il modo di comunicare è cambiato -spiega il presidente provinciale FNAARC, Stefano Peterlini- e siamo sempre attenti alle modalità con cui vengono scritte le righe di testo. In questa giornata che passeremo col professor Sacchi ci verranno insegnate tecniche di scrittura che ci permetteranno di distinguerci, attirando l’attenzione del nostro lettore. Per questo FNAARC-Confcommercio Reggio Emilia ha pensato di organizzare questo evento che ha lo scopo di fornire nuovi strumenti ai colleghi agenti che sempre di più utilizzano social e email per comunicare coi propri clienti e per cercare nuove opportunità di business».

«Si tratta di un corso particolarmente interessante con un formatore di grande spessore», sottolinea Stefano Peterlini che poi conclude: «E’ previsto un costo di iscrizione per coprirne le spese e siccome siamo certi della qualità dell’evento abbiamo previsto di utilizzare la garanzia “soddisfatto o rimborsato” per aiutare gli interessati a superare le proprie esitazioni: questo è il terzo corso che organizziamo con questo docente e sono sempre tutti rimasti molto contenti».

L’iscrizione al corso, deducibile ai fini fiscali, è di soli 100 euro per i soci FNAARC-Confcommercio e di soli 160 euro per i non soci. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Segreteria FNAARC-Confcommercio Reggio Emilia: 0522 708511, rita.bazzoli@ascomre.com.