Due mesi di affitto arretrato. Questa pare essere la causa di un acceso diverbio tra il padrone di casa e l’affittuario. I fatti sono successi a Rolo i primi di agosto. Il proprietario di casa, un 50enne di Rolo, si reca nella cantina dell’appartamento ceduto in locazione. Lì incontra l’affittuario, un 45enne modenese anche lui ora domiciliato a Rolo. L’occasione è buona per sollecitare il pagamento di un paio di mesi di affitto arretrato ma la cosa, in breve tempo, degenera.

I due iniziano a litigare fino ad arrivare alle mani tanto che il primo viene colpito alla tempia da un pugno, otterrà poi una prognosi di 2 giorni, e l’altro rimane con il naso fratturato a causa di una testata. Per lui sono stati refertati 15 giorni di prognosi. Sul posto, allertati dai vicini, giunge una pattuglia della Stazione della vicina Novellara alla quale tocca calmare gli animi e raccogliere i primi elementi per ricostruire l’accaduto. Nei giorni successivi i due, con in mano i rispettivi referti, si presentato ai Carabinieri di Fabbrico dove formalizzano le querele. Conclusi tutti gli accertamenti e raccolte le testimonianze dei presenti al litigio, gli stessi Carabinieri nei giorni scorsi hanno provveduto a segnalare la vicenda alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale ora i due dovranno rendere conto dei rispettivi comportamenti.