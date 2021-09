È destinatario del provvedimento del foglio di via obbligatorio dal comune di San Martino in Rio, emesso da Questore di Reggio Emilia già nel 2019, ma vi ha fatto rientro senza alcuna valida ragione. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato nuovamente alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia un 29enne abitante a Reggio Emilia.

L’intervento sabato scorso, in serata. I Carabinieri di San Martino, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno incrociato l’uomo che tranquillamente si intratteneva in paese. L’immediato controllo ha evidenziato come allo stesso era stato fatto divieto di tornare nel Comune, in ragione di precedenti reati commessi proprio a San Martino in Rio. Accertatisi dell’esatta identità dell’uomo, una volta conclusi gli accertamenti, i militari hanno quindi provveduto a formalizzare la nuova denuncia a suo carico. Violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio il reato di cui dovrà ora rispondere.