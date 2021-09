Domenica 26 settembre intorno alle 5:00 del mattino, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale, in servizio di controllo del territorio nella zona di viale Gramsci, hanno tratto in arresto per rapina e furto con strappo un 27enne senza fissa dimora.

I fatti sono avvenuti proprio nel tratto di strada tra viale Gramsci e il cavalcavia Mazzoni. A quell’ora, un uomo che transitava lungo la via Gramsci è stato avvicinato da un giovane che gli ha bloccato un braccio strappandogli il cellulare dalle mani. Il malfattore si è poi allontanato dopo una colluttazione in direzione della stazione ferroviaria. La vittima si è messa all’inseguimento del suo assalitore riuscendo a raggiungerlo in prossimità del cavalcavia e a riprendersi il cellulare, subendo tuttavia, in questo nuovo contatto, il furto con strappo del pacchetto di sigarette.

Il malcapitato ha poi richiamato l’attenzione di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione in servizio notturno in quella zona. I Carabinieri, immediatamente attivati, hanno individuato e bloccavano subito l’aggressore, il quale, al termine degli accertamenti, è stato tratto in arresto per rapina e furto con strappo.

Nella nottata del 26 settembre, i Carabinieri della Stazione di Modena Principale, come anzidetto in servizio di controllo del territorio nella zona di viale Gramsci-cavalcavia Mazzoni-via Attiraglio, hanno proceduto al controllo di una persona il cui atteggiamento è risultato decisamente sospetto. L’intuito dei militari ha trovato conferma nel fatto che l’uomo, all’atto della perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 4,8 gr. di hashish. L’individuo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.