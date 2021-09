“Questa è la prima di una serie di donazioni di computer e materiale informatico che faremo nelle prossime settimane. Siamo contenti che i primi a poter utilizzare i computer che mettiamo a disposizione siano ragazze e ragazzi che non ne erano in possesso, sia per poter seguire eventualmente le lezioni da casa, in caso di necessità, che per la propria formazione e cultura. L’iniziativa che abbiamo chiamato ‘Lapam per il sociale’ si propone di donare computer completamente rigenerati alle scuole, alle associazioni e alle parrocchie del territorio. Si tratta di una azione associativa per sviluppare un progetto a supporto di queste realtà”.

Carlo Alberto Rossi, Segretario generale Lapam, commenta così la donazione di 10 pc alle scuole medie di San Prospero, donazione che il segretario Lapam della sede locale Massimiliano Morelli, ha recapitato al vice sindaco Matteo Borghi e all’assessore alla scuola, Eva Baraldi.

“Come associazione abbiamo proposto al Comune questa donazione e siamo contenti della risposta sollecita dell’amministrazione – interviene Massimiliano Morelli -. Il vice sindaco ci ha contattato facendo la richiesta di donare 10 computer agli studenti della Papa Giovanni XXIII che non ne erano in possesso. Siamo contenti di aver potuto soddisfare questa richiesta”.

Il vice sindaco di San Prospero Borghi ha ringraziato l’associazione e definito i destinatari: “Vogliamo ringraziare nuovamente Lapam e tutti coloro che si sono adoperati per farci avere i computer. Nei prossimi giorni verranno distribuiti alle famiglie di ragazzi in difficoltà economiche o ai nuclei familiari numerosi”.