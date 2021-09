”Le motivazioni del mancato intervento della ditta risiedono nelle difficoltà di approvvigionamento” (Gazzetta di Modena)

“Complice il periodo Covid, ci sono stati problemi di approvvigionamento”(Modena – Il Resto del Carlino). Sono molto stupita da quanto dichiarato alla stampa dall’Assessore competente, dopo l’ennesima segnalazione da parte dei residenti. È noto e palese che la pandemia abbia creato notevoli disagi (e disastri) a livello economico e lavorativo, oltre che sanitario, ma ricordo all’Amministrazione che il primo sollecito ad un intervento per aumentare l’illuminazione dell’area lo feci il 16 novembre 2019 (sollecitai poi nuovamente il 28 novembre 2020 non avendo visto alcun intervento). Le segnalazioni sono ben precedenti al novembre 2019 (data del deposito della prima interrogazione) e mi pare alquanto irrispettoso nei confronti dei cittadini addossare la colpa di un mancato intervento al Covid, quando sarebbe stato sufficiente accogliere le prime segnalazioni e adoperarsi per la soluzione del problema.

Marina Messori – Consigliere comunale Fratelli d’Italia Formigine