Il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, ha ricevuto ieri sera a Palazzo Allende il colonnello Andrea Milani, nuovo comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Reggio Emilia. Nel complimentarsi per il prestigioso incarico, il presidente Zanni ha formulato al nuovo comandante i migliori auguri di buon lavoro, rinnovando “il pieno sostegno degli enti locali all’Arma e a tutte le forze dell’ordine nella loro preziosa e costante opera a presidio della sicurezza del territorio e dei cittadini, che in questi anni ha prodotto risultati importanti anche nel contrasto alla criminalità organizzata e nello svolgimento di indagini particolarmente complesse e delicate, come confermano le cronache di questi ultimi giorni”.

Il colonnello Milani, che ha 48 anni ed è di origini tosco-emiliane, in precedenza era comandante del gruppo carabinieri di Gioia Tauro (Reggio Calabria), dopo esperienze al Comando generale di Roma, al Nucleo operativo di Napoli Centro ed anche all’estero, nell’ambito del reggimento “Multinational Specialized Unit” in Kosovo.