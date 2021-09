Grande (ri)partenza per Borgo Plantarum, la mostra mercato di fiori e piante rare organizzata all’Antico Borgo Le Viole a Telarolo di Castellarano, sulle colline di Reggio Emilia. Curata dal garden designer Carlo Contesso la manifestazione ha attirato numerosi visitatori già dal primo giorno. In esposizione, oltre a fiori e piante rare, una selezione di piccoli artigiani e produttori legati al mondo del giardinaggio e delle piante.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 26 SETTEMBRE

La manifestazione continua anche domenica 26 con un fitto calendario di iniziative: si parte alle 10:00 con il corso di acquerello botanico a cura di Simone Ciocca, che condividerà con il pubblico segreti e insegnamenti sull’arte dell’acquerello applicato al mondo dei fiori. Alle 11:00 si prosegue con un laboratorio di rilegatura a cura di Calluna cartilegi, per realizzare un prezioso taccuino dove annotare consigli e osservazioni sul proprio giardino.

Sempre alle 10:00 Maurizio Vecchia ed Eraldo Antonini condurranno “Cercatori di piante”. Alle 10:00 (adulti), alle 14:30 (bambini) e alle 16:30 (adulti) laboratorio “i melnetti” tenuto da L’indaco Atelier per realizzare vasi in terra cruda con tutto quello che la natura mette a disposizione: terra, erba, paglia, acqua e aria. Alle 10:00 e alle 15:30 il flower farmer Alessandro Racca terrà invece una lezione sulle tecniche di composizione floreale d’autore. Alle 14:00 il botanico Villiam Morelli farà un excursus sulle mutazioni delle specie vegetali in funzione del clima dal titolo “Come cambia la flora autoctona in un clima che cambia?” mentre alle 16:00 il professor Ugo Pellini presenterà il libro “90 pillole di botanica” fornendo una descrizione botanica, socio-culturale ed economica della flora che popola la nostra quotidianità.

Durante tutto il giorno sarà possibile visitare le mostre “Botanica in mostra” sugli acquerelli botanici di Simone Ciocca e “Galline da giardino” con galline ornamentali selezionate per convivere in armonia nel giardino.

Spazio anche ai più piccoli con i laboratori organizzati da Piccoli Gesti (domenica ore 11:00; 15:00; 16:00 e 17:00) e il laboratorio di intreccio per realizzare piccoli oggetti e contenitori con giunchi e salici (domenica ore 16:00).

Per tutte le iniziative è obbligatoria l’iscrizione dal sito www.borgoplantarum.com.

INFORMAZIONI UTILI

Date e orari: sabato 25 e domenica 26 settembre dalle 9.00 alle 19.00

Luogo: Borgo antico le Viole, Telarolo di Castellarano (RE)

Ingresso: intero 5 euro. Ingresso gratuito fino a 12 anni. Parcheggio gratuito.