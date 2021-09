Lo scorso 23 settembre, poco dopo le ore 13.00, i Carabinieri della Stazione di Formigine sono intervenuti presso un supermercato, dove un uomo, ha tentato di oltrepassare le casse con alcuni prodotti non pagati, occultandoli in uno zaino.

La persona, non appena scoperta dal personale addetto alla sicurezza del negozio, guadagnava la fuga spingendoli vigorosamente ma è stato inseguito dal personale del negozio e da un passante che aveva assistito alla scena, i quali riuscivano a bloccarlo. Nella circostanza il ladro è caduto a terra battendo la testa. Il tutto sotto l’occhio delle telecamere di sicurezza, che riprendevano la dinamica dei fatti. Il sopraggiungere della pattuglia permetteva di assicurare definitivamente la persona alla giustizia, la quale, dopo le cure del caso per la caduta, veniva arrestata per tentata rapina impropria.