Notato in sella ad una bicicletta giungere ai giardini pubblici e dirigersi verso tre minorenni, è stato raggiunto e fermato dai carabinieri della stazione di Correggio ai quali, durante le procedure di identificazione, non ha saputo nascondere gli evidenti segnali di preoccupazione. Una condotta sospetta quella del giovane che ha indotto i carabinieri ad approfondire i controlli.

I militari non si sono sbagliati: all’interno del borsello tenuto a tracolla hanno rinvenuto una decina di grammi di hascisc suddivisi in sei dosi pronte allo spaccio. Per questo motivo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura reggiana un 19enne del paese a cui hanno sequestrato lo stupefacente detenuto illegalmente. Nessuna particolare attività investigativa di natura tecnica si è resa necessaria (contrariamente a quanto di solito accade per contrastare lo spaccio di stupefacenti), in quanto alla base dell’operazione vi sono state “semplici” constatazioni rilevate dai carabinieri correggesi nel corso dell’attività di controllo del territorio. Ai militari, infatti l’altra mattina, è apparsa sospetta la presenza di tre giovani minorenni fermi e in sospettosa attesa nei giardini pubblici posti alle spalle di una scuola del paese, ma soprattutto l’arrivo di altro giovane in bici che dapprima si guardava intorno, non avvedendosi tuttavia dei due carabinieri, per poi raggiungere i tre ragazzini e iniziare a parlare con loro continuando a guardarsi sospettosamente attorno.

Avvedutosi dell’arrivo dei carabinieri cercava di allontanarsi in bici venendo raggiunto e fermato. Nel corso delle procedure di identificazione ai militari non è passato inosservato l’atteggiamento insofferente e preoccupato del giovane che quindi veniva perquisito con esito positivo: all’interno del borsello in suo possesso il giovane occultava 6 dosi per un peso di oltre 10 grammi di hascisc. Alla luce di quanto accertato il giovane correggese è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre i 10 grammi di hascisc sono stati sequestrati.