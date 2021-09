Questa sera a Castelfranco, poco prima delle 20.30 un’autovettura ha urtato la barriera metallica rimanendovi incastrata. Il sinistro non ha visto coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare l’autoveicolo.

Lievi ferite per il conducente.

L’incidente ha reso necessaria la chiusura di Via Emilia Ovest per consentire l’opera dei vigili del fuoco e la successiva apertura ad una corsia per la ripulitura della strada. Su posto sono intervenuti i carabinieri di Castelfranco Emilia per gli accertamenti di rito.