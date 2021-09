Si apre lunedì 27 settembre la nuova edizione del mese dell’allattamento materno che proseguirà fino alla fine di ottobre con tanti appuntamenti dedicati al sostenere mamme e papà nella nuova avventura con i loro bambini appena nati.

Il programma, che si apre con un corso di preparazione all’allattamento proposto dall’associazione Mamme per le mamme, è promosso in collaborazione dal Musa del Comune di Modena, Rete città sane, Azienda Usl e Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, Pediatria di comunità, Pediatri di famiglia, Farmacie comunali di Modena, Federfarma Modena con le associazioni di volontariato per il sostegno all’allattamento. Il programma dettagliato con le indicazioni per partecipare ai diversi appuntamenti è disponibile sul sito internet del Comune di Modena alla pagina del Musa (www.comune.modena.it/musa).

Tra gli eventi in programma, sabato 2 ottobre, alle 10.30, al parco Amendola, flashmob per l’allattamento, nell’ambito dell’iniziativa che nella stessa giornata si svolge in altre città dell’Emilia Romagna e in Italia. L’appuntamento vedrà al parco, insieme alle neomamme, anche le ostetriche dell’Ausl e del Policlinico.

Nel programma anche dall’1 al 7 ottobre, consulenze sull’allattamento allo spazio Mamme/bambini della Casa della salute di via Montalcini; il corso “Allattamente”, curato dal progetto Primo respiro e dal Centro allattamento materno, alla Casa delle culture per i primi tre martedì di ottobre; l’incontro “Allattare al seno: non da sole”, il 20 ottobre, con l’Associazione Differenza maternità. Tra le iniziative, anche il corso di formazione di base per consulenti alla pari in allattamento allo Spazio nascita centro perinatale e la distribuzione di materiale informativo nelle farmacie.