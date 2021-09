La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi sulla Sp 15 Sparavalle-confine Massa – nei pressi dell’incrocio per Ventasso Lago Sp 102, in comune di Ventasso – si viaggia con restringimento di carreggiata e limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti sono stati adottati a seguito di un incidente stradale nel corso del quale è stata danneggiata la barriera stradale di destra, rendendo difficile e pericolosa la circolazione a velocità sostenuta, e rimarranno in vigore fino al termine dei conseguenti lavori di ripristino e messa in sicurezza.

Sempre a Ventasso, da lunedì 27 settembre senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità sulla Sp 18 Busana-Ligonchio-Passo Pradarena in un tratto di circa 700 metri dall’accesso per la centrale Enel fino nei pressi di via Predare per il secondo stralcio degli interventi di ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave.

Da lunedì 27 settembre senso unico alternato regolato da semaforo e limite di velocità a 30 km/h anche sulla Sp 76 Carpineti – Castello – Colombaia, in comune di Carpineti, fino al termine di lavori di ripristino della scarpata di valle con inserimento della barriera di sicurezza stradale.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.