Continua il viaggio del camper dell’Azienda USL per portare il vaccino sempre più vicino a tutti i cittadini, nelle principali manifestazioni e occasioni di incontro sul territorio, in accordo con le amministrazioni comunali interessate.

Prima tappa, sabato 25 settembre a San Giovanni in Persiceto nel contesto della Fiera d’Autunno 2021. Saranno disponibili 180 dosi, tra le 19 e le 22. I cittadini interessati troveranno il camper e il personale sanitario ad accoglierlo assieme ai volontari presso Parco Pettazzoni (ingresso Circonvallazione Italia).

Seconda tappa, domenica 26 settembre a Monghidoro in occasione della tradizionale Fiera di San Michele.

Dalle 10 alle 16, il camper sosterà in via Matteotti 1, nella piazza adiacente al Municipio, dove saranno disponibili 200 dosi per i cittadini dei comuni limitrofi e per tutti i visitatori della fiera.

In entrambe le tappe il vaccino anticovid somministrato sarà Pfizer e l’accesso sarà diretto, senza prenotazione, fino a esaurimento delle dosi disponibili.

La presenza del camper nelle feste e sagre del territorio rappresenta per i cittadini non solo un’ulteriore possibilità di accedere alla vaccinazione ma anche un’occasione di confronto con medici e operatori sanitari per fugare eventuali dubbi e approfondire i benefici della vaccinazione nel contrastare la diffusione e limitare le complicazioni per la salute di chi viene contagiato dal coronavirus.