Per allaccio di una nuova utenza elettrica, dal 28 settembre all’8 ottobre, in via Tamigi è previsto un restringimento della sede stradale, con senso unico alternato regolato da movieri, da via Capucchiera a via Volturno. In una delle giornate di lavori la via verrà chiusa totalmente al transito, nel tratto da via Volturno a via Ticino. La ditta esecutrice dei lavori avviserà i residenti interessati alla chiusura stradale tramite apposite comunicazioni. Il traffico di via Tamigi diretto verso via Ghiarella verrà deviato in via Volturno.



