In coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico, il Comando di Polizia Stradale di Reggio Emilia, sulle orme di quanto già fatto negli anni passati, ha intrapreso una serie di mirati controlli finalizzati a verificare il rispetto della modalità di trasporto dei bambini e dei ragazzi sia sui mezzi pubblici sia sui mezzi privati.

In particolare, gli agenti, posizionandosi in prossimità dei punti d’arrivo dei ragazzi vicino gli Istituti scolastici, verificano le modalità di trasporto sugli autobus e sui mezzi di trasporto privati in particolare con riferimento a dotazioni e dispositivi di sicurezza e al loro corretto utilizzo.

Gli Agenti della Polizia Stradale hanno, nella settimana appena trascorsa, elevato numerose violazioni per mancato uso della cintura da parte appunto dei bambini.

Durante i controlli i bimbi vengono trovati talvolta privi della cintura di sicurezza e con lo zainetto già posizionato sulle spalle tale da impedirgli di stare seduto correttamente, rischiando lesioni serie già per un semplice lieve tamponamento.

Solamente nella mattinata di ieri, gli agenti davanti ad una scuola materna hanno sanzionato undici genitori i quali sono stati colti a circolare mentre accompagnavano i propri figli all’istituto scolastico privi di idoneo ed efficiente sistema di ritenuta obbligatorio.

Per tutti loro è scattata una sanzione di € 83,00 con la prevista decurtazione di 5 punti sulla patente di guida. I genitori sono stati avvertiti come in caso di recidività nel comportamento appena tenuto, scatterà nei loro confronti il ritiro della patente di guida per la prevista sospensione di un mese. Dall’inizio dell’anno sono state elevate ben 830 sanzioni per il mancato utilizzo dei sistemi di ritenuta che hanno altresì comportato il ritiro di 30 patenti di guida poiché i rispettivi conducenti, da accertamenti esperiti dagli agenti operanti, sono risultati recidivi ed a loro è stata immediatamente sospesa la patente di guida.

Lo scopo di questa quotidiana tipologia di controlli da parte delle pattuglie della Polizia Stradale è quella di limitare gli effetti personali, in termini di lesioni spesso gravi, alle tantissime persone che dovessero incappare in un incidente stradale.

L’opera quotidiana messa in campo degli agenti della stradale, va nella direzione di rendere sempre più sicura la circolazione di persone e mezzi sull’intera viabilità della provincia di Reggio Emilia.