I Carabinieri della Stazione Bologna hanno denunciato un 21enne italiano per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Identificato durante un servizio di controllo del territorio che i militari stavano facendo in Piazza Verdi, il giovane, disoccupato e con precedenti di polizia è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, dotato di una lama di 15 cm che deteneva senza un giustificato motivo. Il coltello è stato sequestrato dai Carabinieri che hanno proseguito il servizio per le vie del centro.



