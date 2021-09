La Giunta Comunale di Guastalla ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione di viale Ruggeri, il viale che da piazza della Repubblica arriva davanti alla stazione. Il progetto è stato seguito e redatto internamente dall’ufficio tecnico comunale: progettista l’arch. Silvia Cavallari, collaboratori l’ing. Riccardo Acquistapace, il geom. Alessandro Daolio e l’arch. Giulia Bigliardi. Gli interventi proposti riguardano, nello specifico, il tratto ricompreso tra via San Ferdinando e piazzale Marconi, già oggetto di riqualificazione nel 2019.

“Viale Ruggeri svolge una funzione fondamentale di collegamento tra la stazione ferroviaria e il centro storico di Guastalla, perciò è volontà dell’Amministrazione assicurarne un’agevole percorribilità e adeguati spazi di sosta per i veicoli” spiega l’assessore ai lavori pubblici Chiara Lanzoni – Attualmente ai lati del viale sono presenti marciapiedi di palladiana deteriorati, così come il manto stradale che risulta rappezzato in più punti a causa dei lavori eseguiti nel tempo per l’allacciamento delle fognature. Illuminazione, maggior spazio per pedoni e ciclisti, mantenimento della sosta, qualità urbana: sono l parole chiave di questo intervento che riteniamo molto importante e necessario”.

GLI INTERVENTI IN SINTESI

Illuminazione

Per rendere più sicuro e piacevole il viale anche nelle ore notturne, si interverrà andando ad efficientare l’attuale illuminazione pubblica, sostituendo la linea e i pali esistenti che risultano obsoleti.

Mobilità lenta

Per una riqualificazione generale del tratto in progetto, si interverrà con il rinnovo e il ripristino del marciapiede sul lato sud e, contestualmente, con l’inserimento di un nuovo tratto di pista ciclabile sul lato nord.

Vegetazione

Riqualificazione delle aiuole, rimozione delle alberature esistenti e messa a dimora di nuove piante più compatibili con l’ambiente urbano, che verranno allineate a quelle già presenti nel piazzale della stazione.

Importo economico complessivo: 125.000€.

Continuano invece senza sosta i lavori sulle nuove piste ciclabili che collegano le frazioni al centro cittadino. Un grande progetto di mobilità sostenibile che la giunta del Comune di Guastalla, guidata da Camilla Verona, ha condiviso con i residenti delle vie interessate, attraverso incontri partecipativi in cui sono stati recepiti le osservazioni e i suggerimenti degli stessi cittadini per andare incontro alle reali esigenze di chi vi abita.

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di realizzazione della ciclopedonale di viale Cappuccini, nel tratto compreso fra via G. di Vittorio e via Sacco e Vanzetti. Questi interventi rappresentano l’ultimo tratto di ciclabile fra quelli previsti dal progetto finanziato dalla Regione (via Pieve, via Sacco e Vanzetti, via Circonvallazione). Questa nuova pista ciclabile collegherà via Sacco e Vanzetti con via G. di Vittorio e via Castagnoli, quindi con il centro storico di Guastalla.