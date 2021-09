Anche per quest’anno scolastico, per rispettare quanto previsto dai protocolli emanati a seguito dell’emergenza Covid, e a tutela degli studenti, sono previste delle modifiche alla viabilità nell’intorno della zona scolastica.

Si effettuano le seguenti chiusure al traffico veicolare, tutti i giorni (eccetto la domenica e periodi di festività) nelle fasce orarie 7:30 – 8:45 e 12:10 -13:10 per il periodo 13 settembre 2021 – 4 giugno 2022:

• chiusura di entrambi gli accessi di Piazza Garibaldi (eccetto per residenti per la sola uscita dalla Piazza)

• chiusura di un tratto di via Delle Caserme, da Piazza Garibaldi a Via Affò

• creazione di un doppio senso di circolazione di un tratto di via Delle Caserme dal civico 2/A al civico 4) da Via Trieste alla zona antistante la ex Chiesa delle Cappuccine, per i soli autorizzati.