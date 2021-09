Confermando una diffusa sensibilità ambientale, sabato 25 settembre alle 15 la comunità solierese si dà appuntamento in piazza Lusvardi per “Puliamo il Mondo 2021”. Quest’anno la manifestazione porta un titolo intelligentemente provocatorio – “Qualcuno la raccoglierà”, chiamando ciascuno di noi ad una presa di responsabilità rispetto ai comportamenti corretti nei luoghi condivisi. A partire dalle 15 si provvederà a formare i gruppi, quindi verranno distribuiti i kit di pulizia.

L’iniziativa è organizzata da Legambiente Soliera/Terre d’Argine, con la collaborazione dell’assessorato comunale all’Ambiente, l’associazione Genitori del Comprensivo di Soliera e il gruppo scout Agesci Soliera 1. Per partecipare è necessario iscriversi all’email puliamoinsiemecarpi@gmail.com, indicando le generalità e portare i guanti per la raccolta dei rifiuti.

Puliamo il Mondo è l’edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di “volontari dell’ambiente”, che organizzano l’iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, comitati e amministrazioni cittadine. Puliamo il mondo è un’azione di cura e pulizia, un’azione concreta per avere città più pulite e vivibili. Un piccolo gesto di grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico dei partecipanti.