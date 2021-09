A Sasso Marconi riparte il Pedibus, il progetto educativo di accompagnamento all’entrata e all’uscita dalla scuola elementare, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni “Il Grimma” e “Senza il banco”.

Il Pedibus è un simpatico e istruttivo progetto di mobilità sostenibile, che permette ai bambini di raggiungere a piedi la scuola, sotto la sorveglianza di educatori adulti e seguendo un itinerario prestabilito, con orari di partenza e arrivo e fermate identificate da appositi cartelli. Dunque si rispetta l’ambiente, riducendo l’inquinamento dovuto all’uso dell’auto, e si rafforza il benessere psico- fisico dei bambini, sviluppando fin dall’infanzia il piacere del camminare e creando le condizioni perché diventi un’abitudine da mantenere in età adulta.

Ma non è tutto. Con il Pedibus i piccoli studenti hanno l’opportunità di socializzare e stare insieme lungo il tragitto casa/scuola (acquisendo via via l’autonomia necessaria per raggiungere, in futuro, la scuola da soli) e, al tempo stesso, possono apprendere le regole della strada: riconoscimento del semaforo, della segnaletica e dei codici informativi della strada.

Il servizio interessa le scuole elementari del centro cittadino (Capoluogo e Villa Marini) e di Borgonuovo, e verrà avviato ad ottobre al raggiungimento di un numero congruo di iscritti.

Prevista l’attivazione di tre “linee”, una a Borgonuovo (con partenza dalla rotonda di via Cà Belfiore) e due nel capoluogo. Qui il primo itinerario parte dal Parco Marconi (capolinea bus viale Kennedy), il secondo dal parcheggio nell’area ex Metalplast. Una novità, quest’ultima, per consentire anche a chi vive nelle zone più decentrate la di usufruire del servizio, senza dover per forza raggiungere la scuola con l’auto: i genitori possono infatti lasciare i propri figli nel parcheggio ex-Metalplast perché da qui raggiungano la scuola con il Pedibus.

Le iscrizioni sono aperte e si effettuano in modalità online, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune di Sasso Marconi, al link https://bit.ly/3kwhS6e, dove trovare anche tutte le informazioni utili e il dettaglio dei percorsi.

Il costo del servizio è di 15 €, a copertura delle spese assicurative.