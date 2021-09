Ha sbandato con l’auto e ha danneggiato un veicolo in sosta, ma, anziché fermarsi, come prescrive il Codice della strada, ha abbandonato il suo veicolo sul posto e si è allontanato a piedi. Nei giorni successivi, l’uomo, un 39enne, ha poi contattato la Polizia locale di Modena, ammettendo le responsabilità per l’episodio avvenuto in orario notturno in via La Spezia.

Come ricostruito dall’Infortunistica, la Chevrolet Aveo condotta dal 39enne, residente in città, ha urtato una Citroen C3 parcheggiata a lato della carreggiata. L’urto ha richiamato l’attenzione di alcuni residenti, che hanno allertato la Polizia locale e, in particolare, hanno riferito del comportamento della persona al volante che si stava appunto allontanando. Sono stati avviati, quindi, gli accertamenti finalizzati a risalire al conducente, mentre per la Chevrolet è stata disposta la custodia in un deposito cittadino.

Anche con l’obiettivo di tornare in possesso del veicolo, di proprietà di un’altra persona, estranea ai fatti, in un secondo momento l’automobilista si è rivolto al Comando di via Galilei, dove gli è stata contestata la violazione amministrativa definita dall’articolo 189 del Codice stradale che, in caso di schianto, prescrive l’obbligo di fermarsi. Il verbale ammonta a 303 euro, oltre alla riduzione di quattro punti dalla patente di guida. L’uomo, inoltre, è stato sanzionato pure per la violazione dell’articolo 141, che prescrive di muoversi sulle strade con una velocità adeguata alle condizioni e alla situazione (56 euro).

Al proprietario della Citroen, un residente in zona, saranno fornite le informazioni della controparte, con cui potrà decidere di avviare l’iter assicurativo finalizzato alla richiesta di risarcimento dei danni alla propria auto.