Progressivo ritorno alla normalità anche per i lavori del Consiglio comunale cittadino. Dopo che il 28 giugno scorso il Consiglio comunale era tornato a riunirsi in presenza, con i lavori trasmessi in diretta streaming sul sito del Comune, dal prossimo lunedì alla seduta del Consiglio comunale sarà ammesso anche il pubblico in presenza.

Il Consiglio comunale di Vignola è convocato, infatti, per lunedì 27 settembre alle ore 20.30. Alla sala consiliare potranno accedere anche i cittadini interessati a partire dalle ore 20.15. In considerazione della situazione legata alla diffusione del Covid-19, nel rispetto delle indicazioni prescritte dalla normativa vigente, l’accesso alla sala consiliare da parte del pubblico è consentito ad un massimo di trenta persone contemporaneamente (nel numero non sono compresi i consiglieri comunali e i componenti della Giunta), previa verifica del green pass.

Naturalmente i lavori del Consiglio comunale continueranno ad essere trasmessi in diretta streaming sul sito del Comune di Vignola per tutti coloro che vorranno seguire il dibattito da remoto o vorranno rivedere la registrazione della seduta nei giorni successivi.