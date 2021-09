Longara avrà la sua Casa delle associazioni. Sarà pronta all’inizio del 2022 e costituirà un altro passo verso la città della partecipazione prevista dal programma di mandato dell’Amministrazione comunale di Calderara. La struttura nascerà infatti nei locali del Centro Civico, e sarà un altro esempio di progetto partecipato dopo quello della nuova piazza della stessa Longara. A breve saranno affidati i lavori di ristrutturazione dell’edificio, che secondo il cronoprogramma del Comune dovrebbero concludersi entro la fine del prossimo gennaio e regaleranno a Longara e a Calderara tutta uno spazio moderno, fruibile, polivalente.

Mostre tematiche e didattiche, proiezioni di film e documentari, musica dal vivo e teatro. E ancora corsi e laboratori per ragazzi e adulti, doposcuola, eventi culturali e tanto altro. Questo ospiterà la Casa delle associazioni, frutto di un percorso cui con entusiasmo cittadini e le stesse associazioni iscritte al registro comunale hanno partecipato a partire dallo scorso anno, fornendo indicazioni utili alla creazione di una struttura che possa diventare un punto di riferimento per la frazione.

La cittadinanza chiedeva nella sua proposta di riappropriarsi di uno spazio pubblico di aggregazione, possibilmente di qualità, nel centro geografico e organizzativo di Longara, che fosse in diretto contatto con la piazza e creasse nuove opportunità di socializzazione, condivisione e conoscenza. Il progetto ha quindi disegnato uno spazio flessibile da vivere e fruire, che valorizzerà il ruolo dell’edificio e della piazza, offrendo un luogo più idoneo ad ospitare le varie funzioni e attività. Per questo verranno sostituiti gli infissi, adeguato l’impianto elettrico, realizzati vari interventi che permettano di ospitare impianti, attrezzature e quanto servirà per la realizzazione delle iniziative.

«Il progetto – commenta il sindaco di Calderara di Reno Giampiero Falzone – risponde a chiare esigenze espresse dall’Amministrazione e dalla cittadinanza in una sinergia che ci auguriamo dia presto questo e altri frutti. La ristrutturazione del Centro Civico di Longara è cara all’Amministrazione in quanto inserita nelle linee di mandato: fondamentale nel processo di costruzione della Città della partecipazione e di quella delle frazioni, il progetto sarà un altro importante esempio di cittadinanza attiva». «Si tratta – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Luca Gherardi – di un intervento di rigenerazione urbana che vuole restituire alla cittadinanza un luogo identitario anzitutto, e poi fruibile in diverse forme e quindi da tutti, associazioni in primis».