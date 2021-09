Si è svolto, presso gli uffici Lapam della sede di S.ilario d’Enza, il rinnovo del consiglio e del presidente della sezione che raggruppa imprenditori di varie categorie della zona. Il neo presidente è Manuel Sirocchi, socio del ristorante Prater, giovane ristoratore cresciuto al fianco di Gianfranco Tinterri, che rappresenterà gli associati del territorio.

Sirocchi rappresenta una categoria come quella dei ristoranti e pubblici esercizi fortemente colpita dalla pandemia, che ora si sta riprendendo seppur con molte limitazioni: “Ci mancava anche l’aumento sproporzionato delle utenze a metterci un ulteriore bastone tra le ruote” ha sottolineato il nuovo presidente. Silvia Brunella, socia del salone di acconciatura Hair revolution, molto rinomato a S.ilario, è stata eletta nel consiglio. Anche lei fa parte di un settore fortemente colpito da mesi di chiusure per il Covid: “Mi auguro che non ci siano più lockdown per poter recuperare quanto perso nei mesi di inattività, oltre ad una riduzione dell’Iva e delle imposte in generale” ha sottolineato.

Carlo Guatteri rappresentante di commercio Santilariese, è un altro neo ingresso nel consiglio: Guatteri confida in un ridimensionamento dei prezzi delle materie prime che stanno mettendo seriamente in difficoltà le aziende, di qualsiasi categoria e genere. Infine Graziella Cantarelli, consulente aziendale confermata nel consiglio, auspica una sburocratizzazione e una semplificazione amministrativa per tagliare i costi a carico delle imprese. La sede Lapam di S.ilario, coordinata dal segretario Francesco Bigliardi, è impegnata a lavorare per i propri associati e, più in generale, per sostenere le imprese sul territorio non solo Santilariese ma anche per i comuni limitrofi.