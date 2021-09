Intorno alle 14.45 un incendio ha interessato un bus che era in transito su via via Emilia Ovest in prossimità dell’intersezione con via Monti. Non sono segnalati feriti. L’incendio ha interessato il vano motore prontamente ed è stato prontamente estinto da una squadra dei Vigili del fuoco giunta in posto.



