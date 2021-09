Migliora e diventa più sicura la viabilità di San Felice sul Panaro. Il 22 settembre sono stati infatti stipulati dall’Ufficio tecnico del Comune i contratti di appalto per l’esecuzione di importanti opere di messa in sicurezza di infrastrutture stradali comunali per un valore complessivo di quasi 800 mila euro. Sarà realizzato un tratto di percorso pedonale-ciclabile da via Canalino alla Circonvallazione Nord per migliorare la sicurezza di ciclisti e pedoni. L’intervento è stato affidato alla Società Cooperativa di Lavoro Batea di Concordia per un importo di circa 80 mila euro. Lavori anche per la messa in sicurezza di via Canina Bosco. A eseguirli sarà la Fea srl di Castelfranco Emilia.

L’importo dell’intervento è di circa 243 mila euro. Appaltati invece alla ditta Ferro srl di Nogara (Verona) i lavori, per un importo di quasi 200 mila euro, della messa in sicurezza del percorso pedonale ciclabile a margine della Circonvallazione Nord. Infine sarà la Lusardi srl di Santa Maria del Taro, Comune di Tornolo (Parma) a realizzare l’intervento di messa in sicurezza di via Galeazza per il contenimento di movimenti franosi mediante tombinatura del fosso stradale. L’importo è di circa 274 mila euro. I lavori dei quattro interventi, che saranno diretti dal geometra comunale Euro Molinari, prenderanno il via entro la fine di ottobre 2021.