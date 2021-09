Da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per nubi alte e stratificate. Temperature stazionarie, con minime comprese tra 12/13 gradi delle aree urbane, qualche grado in meno nelle campagne, e i 16/17 gradi lungo la fascia costiera; massime con valori compresi tra 22 e 24 gradi. Venti deboli e variabili a regime di brezza. Mare mosso con moto ondoso in graduale attenuazione.

(Arpae)