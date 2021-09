“Sicurezza stradale: indicazioni e consigli utili per prevenire gli incidenti stradali in città” è l’incontro rivolto ai referenti dei gruppi di Controllo di Vicinato in programma al Comando della Polizia locale di Modena giovedì 23 settembre alle 18 e da remoto in diretta streaming.

L’appuntamento si inserisce nelle attività volte alla prevenzione degli incidenti stradali e a migliorare la sicurezza di tutti gli utenti delle strade cittadine. A fornire consigli, indicazioni e suggerimenti utili a pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti per una serena e sicura convivenza in strada, saranno funzionari della Polizia Locale di Modena che prenderanno in esame le principali cause di incidenti stradali e i comportamenti pericolosi da evitare. Per favorire la massima partecipazione in presenza, l’incontro, con i medesimi contenuti, sarà replicato giovedì 30 settembre, sempre nella sala Rabitti del Comando di via Galilei 165, pur mantenendo anche la modalità di partecipazione da remoto.

Questi due primi incontri sul tema pensati per la cittadinanza e organizzati da Polizia locale e Ufficio Legalità e sicurezze del Comune di Modena, sono espressamente rivolti ai referenti degli 86 gruppi di Controllo di vicinato. Nato come progetto per la sicurezza partecipata, il Controllo di Vicinato che coinvolge oggi oltre 2.500 cittadini, secondo l’intenzione dell’amministrazione comunale e il desiderio degli stessi referenti dei gruppi, viene sempre più frequentemente coinvolto in attività di cittadinanza attiva che possono avere una positiva ricaduta per la collettività.