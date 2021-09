Si svolgerà martedì prossimo, 28 settembre con inizio alle ore 20,30 presso la sala consigliare di via Pretorio, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo. Saranno 9 i punti all’ordine del giorno, di cui tre interrogazioni tutte a firma del Capogruppo del Partito Democratico Maria Savigni.

La prima interrogazione avrà ad oggetto: “Posizioni anti Green Pass”; la seconda “La conduzione del cantiere di piazza Martiri Partigiani”; la terza “Ufficio Casa”.

Terminate le interrogazioni, sarà trattata la ratifica della deliberazione n. 157 adottata dalla Giunta comunale in via d’urgenza nella seduta del 10/08/2021.

Al punto n°5 del Consiglio sarà in approvazione il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 e, a seguire, la variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023.

Al punto n°7 del Consiglio sarà in approvazione lo schema di accordo del “Protocollo d’intesa tra Comune di Sassuolo, Ferrovie Emilia Romagna s.r.l. e Regione Emilia Romagna per l’eliminazione del pl n° 28 presente alla progr. da km 14+185 a km 14+200 della linea ferroviaria regionale Modena-Sassuolo, in corrispondenza con l’intersezione con la sp 467 in comune di Sassuolo”.

Seguirà l’approvazione del nuovo piano generale del traffico urbano (pgtu) del Comune di Sassuolo. Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale la discussione sull’Ordine del Giorno a firma del consigliere Claudia Severi (Forza Italia) avente ad oggetto “progetto di Legge Zan”.