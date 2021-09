Sei attività sospese e sanzioni per 36 mila euro: questo è il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dall’ispettorato del lavoro di Modena in 27 ditte modenesi in orari serali e nei giorni festivi. In totale sono state controllate 107 posizioni lavorative.

Le violazioni accertate riguardano lavoro nero, impiego irregolare di lavoratori minori e la mancata autorizzazione all’istallazione di impianti di videosorveglianza. I responsabili delle violazioni penali sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria.