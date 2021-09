Ieri sera poco dopo le 22:30, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena sono intervenuti in via Colunga dove gli abitanti del rione avevano segnalato al 112 il divampare di un grave incendio presso una villetta.

La pattuglia, giunta immediatamente sul posto, e dove gli abitanti della via avevano già lasciato in via precauzionale le proprie abitazioni, accertava che mancava all’appello il proprietario dell’abitazione che, ormai, era completamente avvolta dalle fiamme. Dopo un rapido sopralluogo perimetrale, la pattuglia si accorgeva che una persona chiedeva aiuto dal giardino retrostante, dove era uscita nel vano tentativo di spegnere le fiamme rimandovi bloccata. L’accesso al giardino, infatti, poteva avvenire solo dall’abitazione essendo completamente recintato da una alta palizzata.

Valutata immediatamente la situazione, con estremo buon senso, gli uomini dell’Arma decidevano di arrampicarsi, dall’esterno, su un capanno in legno per la rimessa degli attrezzi che si affacciava nel giardino. Mentre un militare restava sul tetto per facilitare le operazioni di esfiltrazione, l’altro si calava all’interno rintracciando il malcapitato 37enne. Tutti, fortunatamente, riuscivano a guadagnare la fuga incolumi.

Le fiamme, sprigionatesi probabilmente a causa di un corto circuito, sono state spente da una Squadra dei Vigili del Fuoco che ha dichiarato inagibile la struttura.