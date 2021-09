Alla luce delle vigenti disposizioni ministeriali in materia di Coronavirus, il concerto di Fiorella Mannoia, inizialmente previsto il 12 maggio 2021, e già rinviato al 22 dicembre 2021, è stato posticipato al 6 marzo 2022 (ore 21.00). I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per la nuova data.

Ulteriori informazioni su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00. info@teatroeuropa.it – 051.372540