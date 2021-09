Si svolgerà sabato 2 ottobre alle ore 17 presso i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, la prima edizione di «Gala in Nero» (in presenza dato che lo scorso anno, causa restrizioni per l’emergenza sanitaria, era stata convertita in una modalità online), come anteprima della XV edizione de Il Rumore del Lutto, rassegna culturale diretta da Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, promossa da Segnali di Vita aps, che Croce Verde sostiene da diversi anni e che proprio dal 2020 ha deciso di promuovere coinvolgendo il Comune di Reggio Emilia; quest’anno si è aggiunta la collaborazione di Consorzio Quarantacinque e il sostegno di Tecnica Press.

Protagonisti sono i Julie’s Haircut, band emiliana attiva dalla fine degli anni Novanta, devota a suoni spaziosi ed ipnotici. La musica della band si è evoluta nel tempo, attraverso una serie di album ed EP, dal caloroso garage-rock del debutto fino a territori più sperimentali, raggiungendo un eclettismo che miscela rock e psichedelia, musica elettronica e minimalismo, con echi jazz, etnici, dub e drone. Hanno fatto musica con Damo Suzuki, Sonic Boom, Philip Corner, Valerio Cosi ed altri. Il loro nuovo album In The Silence Electric è uscito il 4 ottobre 2019 per Rocket Recordings.

Dress code obbligatorio: total black.

L’evento, ad ingresso libero (regolato da modalità “Up to You”, decidi tu quanto pagare).

Informazioni e prenotazioni: irdlbiglietteria@gmail.com- www.ilrumoredellutto.com

Modalità di accesso agli eventi: capienza limitata e prenotazione obbligatoria nell’osservanza delle disposizioni ministeriali in merito alla sicurezza del pubblico e degli artisti.