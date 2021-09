Domenica 26 settembre, in occasione del tradizionale appuntamento con la rassegna “Acetaie aperte”, il Comune di Vignola apre alle visite guidate e gratuite l’Acetaia comunale “Città di Vignola”, situata all’ultimo piano della sede municipale, in via Bellucci 1.

I maestri assaggiatori della Consorteria Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto – Modena (Comunità di Vignola) accompagneranno i visitatori fino all’altana dell’orologio per far conoscere tradizioni e segreti “dell’oro nero”.

Le visite saranno effettuate dalle ore 9.00 alle ore 12.00 della mattina e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 del pomeriggio. I visitatori dovranno esibire all’entrata la certificazione verde Covid – 19 Green Pass. Negli stessi orari sarà anche possibile visitare con l’accompagnamento di una guida le sale storiche di villa Tosi-Bellucci, sede del municipio di Vignola. Entrambe le visite sono gratuite e non richiedono prenotazione.

Nell’occasione le attività di ristorazione limitrofe al municipio di Vignola Make Bistro di Via Paradisi 1 e Caffetteria “Giulia ringraziando le nonne” di viale Mazzini proporranno piatti a base di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, mentre la Gelateria K2 di viale Mazzini proporrà gelato mantecato con ABTM.