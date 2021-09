In occasione della 29esima edizione di “Puliamo il mondo”, la campagna di volontariato ambientale di Legambiente, la mattina di domenica 26 settembre a Vignola i cittadini volontari puliranno la sponda del fiume Panaro.

L’appuntamento è per le ore 10.00 in piazza dei Contrari, a Vignola. Da lì i partecipanti, muniti di sacchi e pinze per la raccolta forniti dall’organizzazione, si muoveranno per risalire e pulire dai rifiuti la zona lungo il fiume.

All’iniziativa hanno aderito, oltre ai volontari di Legambiente, il Comune di Vignola con i volontari di “Puliamo Vignola” e Plasticfree. L’appello a partecipare è rivolto a tutti i cittadini interessati al decoro della nostra città. Non servono iscrizioni, basta presentarsi sul luogo dell’appuntamento alle ore 10.00.

(immagine d’archivio)