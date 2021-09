Grande successo del concorso fotografico per celebrare la Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM) 2021 nel Distretto Ceramico. L’idea di un ‘contest’ fotografico incentrato su immagini che raccontino i tanti volti dell’allattamento, lanciata ad agosto, ha raccolto oltre 50 adesioni, anche da fuori provincia.

Tra le molte foto arrivate, la giuria del Concorso ne ha selezionate 13 che saranno esposte in una mostra collettiva ospitata, nell’ambito del ‘Settembre Formiginese’ all’interno della Sala Loggia in Piazza della Repubblica. L’appuntamento è per sabato 25 settembre alle ore 15.00.

Durante l’inaugurazione, inoltre, la sindaca e Presidente dell’Unione, Maria Costi premierà le prime tre immagini classificate, che si aggiudicheranno i premi messi in palio: una cena per due persone al Ristorante ‘Il Calcagnino’ e due bottigliette di Aceto Balsamico tradizionale dell’Acetaia Comunale.