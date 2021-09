È online e scaricabile dagli App store di Android e iOS l’App dell’Operazione ORIENTA-NET giunta ormai alla III annualità. L’App è uno strumento prezioso come ulteriore supporto agli utenti nella fruizione dei servizi offerti da Orientanet. Tramite l’App si ha accesso in tempo reale alle novità e alle opportunità offerte, si potrà prendere appuntamento con lo sportello territoriale per l’orientamento, nonché iscriversi ai numerosi seminari e laboratori organizzati periodicamente sul territorio provinciale.

Le Operazioni Orientative per il Successo Formativo sono declinate in differenti progetti, con l’obiettivo di rendere disponibile una pluralità di interventi complementari, capaci di rispondere al bisogno dei giovani di essere accompagnati nei propri percorsi educativi e formativi.

Le Operazioni orientative per il successo formativo, che rientrano in un’azione provinciale di sistema coordinata dalla Provincia di Reggio Emilia, sono realizzate da Ifoa (titolare delle Operazioni) e da un partenariato composto dai seguenti enti: Fondazione Enaip Don G. Magnani, IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale, Associazione Emiliano-Romagnola di centri autonomi di formazione professionale – A.E.C.A, CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “A. SIMONINI”, IRECOOP EMILIA ROMAGNA soc. coop., CIS S.CONS.R.L., Edili Reggio Emilia – Scuola – A.S.E. – Società cooperativa

sociale, – FORMart, Demetra Formazione srl, ECIPAR Formazione e Servizi Innovativi per l’Artigianato e la PMI scrl, CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE BASSA REGGIANA SOC. CONS. R.L., Centro Studio e Lavoro “La Cremeria” srl.