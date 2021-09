Si informa, che in sostituzione della normale attività dei Medici di Medicina Generale del Distretto di Reggio Emilia, nelle sedi di Reggio Emilia, Puianello e Castelnovo Sotto, venerdì 24 settembre, dalle ore 14 alle ore 20, sarà attivato un turno di Guardia Medica Straordinaria. Il provvedimento si rende necessario per consentire ai professionisti di partecipare a un corso di formazione e aggiornamento. Si ricorda che per richiedere il servizio di Guardia Medica occorre chiamare il numero verde 800 – 231122.



