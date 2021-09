L’accelerazione digitale che ha investito l’intero sistema-Italia nell’ultimo anno e mezzo ha avuto delle grandi ripercussioni sulle imprese del terziario; queste, infatti, si sono ritrovate ad operare in ambienti sempre più digitali e con una nuova valenza sociale ed ecologica. Ed è proprio qui, in questi nuovi scenari, che i paradigmi stessi del commercio, dei servizi e della comunicazione si sono ridefiniti. Insieme a esperti di settore si approfondiranno i cambiamenti intervenuti nei tre ambiti: ristorazione, e-commerce e social media.

Tra i vari relatori che interverranno ci sarà Nicoletta Polliotto (Digital food and tourism marketer e autrice Hoepli) con “Comunicare, promuovere e vendere il “food” individuando il posizionamento vincente nel nuovo mondo della ristorazione contemporanea”. Il Ceo di Newlogic, Fabio Sgarbi dispenserà alcuni consigli pratici per decidere se conviene diventare commercianti digitali, mentre il digitali marketing expert di Ab Studio, Andrea Baioni interverrà in merito al tema molto attuale dei social media e comunicazione nell’era dell’ecologia digitale. A portare le loro testimonianze anche esercenti modenesi: Gianfranco Zinani del ristorante “L’incontro”, Gac Parubi, titolare dell’e-commerce di pelletteria “Parubi Store”, Barbara Ferrari con la sua attività “BarbaraFerrariShoes”, negozio di scarpe e Alessio Bardelli, esercente del locale “La Lambruscheria” e gestore di social media. A chiudere l’evento, alle 17.30, il saluto dell’assessore del Comune di Modena alla Smart City, Ludovica Carla Ferrari.

Si può partecipare all’iniziativa gratuitamente solo previa registrazione scegliendo tra la modalità in presenza (presso la sede di Confesercenti in via Paolo Ferrari 79) o online, previa iscrizione su www.confesercentimodena.it. Per la modalità in presenza si ricorda che i posti a sedere sono limitati e distanziati, secondo le prescrizioni e le misure igienico-sanitarie covid-19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dr.ssa Rosanna Spinelli, responsabile dell’iniziativa e del Digital Innovation Hub Confesercenti Modena, all’indirizzo dih@confesercentiomodena.it.