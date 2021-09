All’edizione 2021 del CERSAIE, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredo Bagno in programma a Bologna dal 27 settembre al 1° ottobre, Tonino Lamborghini, brand di accessori e progetti real estate di lusso fondato dall’omonimo imprenditore italiano nel 1981, e Italcer, hub del design nella ceramica Made in Italy e nell’arredo bagno alto di gamma, lanciano la nuova collezione KORIUM, la serie “effetto-cuoio” ispirata alla linea di accessori in pelle Tonino Lamborghini. ùUn prodotto di classe, che incanta per la sua capacità di superare con stile i limiti del rigore materico dettato dalla ceramica. Un design avvolgente, che eleva a un’eleganza assoluta gli ambienti dell’indoor.

La serie è disponibile in 3 grandi formati (120×280, 120×120 e 60×120) e 9 colori, di cui 5 da pavimento (Anthracite, Grey, White, Beige e Browne) e 4 da rivestimento (Blue, Yellow, Orange e Red) e una gamma di 5 preziosi decori.

KORIUM LOGO: un decoro semplice che ripropone sul margine superiore e inferiore il marchio Tonino Lamborghini. Si tratta di una delicata soluzione per chi desidera ornare gli spazi di un decoro dall’effetto elegante ma sobrio.

KORIUM SQUARE: la pelle, da sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza, è un materiale molto duttile. Il suo effetto artigianale, le cuciture al tatto in rilievo e i due effetti di superficie matt e semi-matt tipici della pelle, conferiscono alla variante SQUARE un effetto di artigiana ricerca che contraddistingue il Made in Italy.

SQUARE SIGN: il gioco delle geometrie e la ricerca del dettaglio rendono esclusiva questa soluzione che propone riquadri di pelle cuciti e impreziositi dalla texture LT di Tonino Lamborghini, creando una sofisticata soluzione che esalta la raffinatezza della serie.

SQUARE LOGO: ha un carattere più identitario con l’applicazione del marchio Tonino Lamborghini arricchito da un ulteriore effetto di stampa, come marchiato a fuoco, del Toro Miura e del lettering del brand, vivacizzato da segmenti di cuoio colorato, per rivestire gli ambienti dello stile di vita Tonino Lamborghini.

KORIUM DIAGONAL: è il più estroso della serie. Il concept di DIAGONAL attinge al design degli arredi a marchio Tonino Lamborghini e al mondo dell’interior design del Toro. Un unico contenitore con molteplici soluzioni compositive, un connubio tra rivestimento e arredamento per una continuità estetica di stile con l’universo Tonino Lamborghini.

I colori più sgargianti come il Blue, Yellow, Orange e Red arricchiscono la serie KORIUM nella versione COLOURFUL dove versatilità e creatività rendono uniche qualsiasi formula di progettazione. La COLOURFUL SERIES rende la serie KORIUM adatta anche per la creazione di progetti da parte di professionisti attraverso giochi di colore ed effetti geometrici per infinite possibilità di posa.

La collezione sarà visibile in anteprima a Cersaie presso il Pad. 29 Stand C28.

Graziano Verdi, Amministratore Delegato di Italcer Group, ha commentato: “Sono particolarmente soddisfatto della realizzazione di questa nuova collezione a marchio Tonino Lamborghini che, sono fiducioso, porterà presto i suoi frutti”.

Ferruccio Lamborghini, CEO e VP di Tonino Lamborghini Spa, ha aggiunto: “Con la prima collezione della linea Tonino Lamborghini Luxury Surfaces, Italcer è riuscita perfettamente ad interpretare il lifestyle italiano del nostro brand. Si tratta di modelli iconici e distintivi ispirati all’eccellenza del design e della manifattura italiani. Con questa nuova linea di rivestimenti ceramici arricchiamo il progetto Tonino Lamborghini HOME, che comprende già linee di arredo, rubinetteria, accessori per la casa e gli uffici con l’obiettivo di creare un total living di lusso ispirato al nostro family heritage e particolarmente dedicato ai nostri progetti real estate internazionali”.