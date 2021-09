Entra nel vivo la 176esima edizione della fiera di San Matteo a Praticello. Nel rispetto della normativa anti-Covid, quindi con distanziamenti e green pass obbligatorio, la manifestazione si terrà a partire dal 22 settembre, con gli eventi più importanti che si concentreranno nel fine settimana del 25 e 26 settembre.

L’inaugurazione della manifestazione sarà idealmente affidata all’assessora regionale alla Pianificazione Territoriale Irene Priolo, che alle 15 taglierà il nastro anche della nuova ciclopedonale di collegamento tra Taneto e la stazione di S. Ilario, realizzata con fondi regionali. Nel pomeriggio, nel parco di via Cicalini presso il Centro Culturale Polivalente, si terrà “Presa Alta” evento ludico sportivo organizzato dall’Associazione Officina Acsé. A partire dalle ore 16 nel parco saranno allestiti due campi di green volley, su cui si terrà un minitorneo con una decina di squadre locali, formate dai giovani e dai ragazzi delle compagnie e delle squadre sportive, che si sfideranno sotto rete fino a sera quando, a conclusione del momento sportivo, l’evento si trasformerà in festa animata dai dj Bandar Log e Sea.

Nella giornata di domenica si entra nel vivo della manifestazione. Alle 8 apre i battenti il mercatino ubicato in via Tragni e in via Cicalini, dove si trova anche lo spazio associazioni presso il Centro Culturale Polivalente. Nello stesso momento prendono il via le iscrizioni del terzo raduno di Auto e Moto Storiche, organizzato dal Motoclub Praticio in collaborazione con l’Autofficina Benassi & Bianchi. Le auto vintage saranno posteggiate in esposizione in via Libertà e nel campo a lato della Chiesa di Praticello. Alle 10 inizierà il corteo di sfilata delle auto per le vie del paese, con un tour che toccherà le località attorno a Praticello e farà tappa presso l’Azienda Agricola Dall’Aglio, dove sarà offerto un gustoso assaggio del pluripremiato Parmigiano Reggiano che vi si produce.

Le auto faranno ritorno in paese verso mezzogiorno e resteranno esposte fino a metà pomeriggio, ospite dell’evento sarà Willer Collura.

Alle 9 presso il Parco Polivalente si terrà la manifestazione cinofila “Non c’è due senza quattro”, con sfilata degli amici a quattro zampe e tanti premi.

Per i più piccoli ci saranno due appuntamenti con letture animati in biblioteca, a cura della coop Research, mentre alle 10 sarà inaugurata sotto i portici del Municipio la mostra fotografica “Visioni del futuro” curata dal circolo fotografico Tannetum.

Alle 11 si terrà la Messa Solenne nella chiesa Parrocchiale, poi nel pomeriggio spazio alle bancarelle e ovviamente al Luna Park, che sarà in funzione già da venerdì 24.

Non mancherà l’angolo gastronomico. Nelle serate del venerdì, del sabato e della domenica la Proloco Gattatico allestirà l’Osteria da Tito, con tema gastronomico la Spagna.

Gli eventi proseguiranno anche nei giorni successivi. Il primo fine settimana di ottobre (sabato 1 e domenica 2) si terrà il Festival Punto e a Capo, dedicato alla letteratura per ragazzi, organizzato in collaborazione con l’Associazione Punto e a Capo e il Comune di Reggio Emilia.

Sabato 2, alla sera, si terrà nella centrale Piazza Cervi, l’attesa “Sfilata sotto le stelle”, con le novità della moda autunno e inverno e ospiti d’eccezione.

Domenica 3 ottobre, per i più sportivi, appuntamento con la 2° Marciacorta dal Buter e Formai a Taneto, mentre venerdì 8 ottobre alle 21, appuntamento culturale con l’esibizione concerto “Del mio dolce ardor, vita e opere di Artemisia Gentileschi” di Maria Antonietta Centoducati, Annalisa Ferrarini e Carla They dedicata alla figura della pittrice rinascimentale. L’evento è organizzato dall’Unità Pastorale Gioia del Vangelo, Associazione Culturale Amici della Musica e dal Comune di Gattatico.