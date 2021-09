«Un rito aperto e condiviso per ricordare e immaginare il Multiplo attraverso le parole di chiunque vorrà partecipare»: Monica Morini e Annamaria Gozzi del Teatro dell’Orsa introducono 100 voci per il Multiplo, in programma giovedì 23 settembre alle ore 19 nel parco del Centro Cultura Multiplo di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, nell’ambito del mese di eventi per celebrare i primi dieci anni di attività: «Salveremo insieme parole e memorie in un rito aperto, un tempo festoso per restare umani. Cammineremo insieme dieci anni di storie; che cosa salviamo di questo tempo di bellezza condivisa? “Servabo”, dicevano gli antichi, con un verbo che guarda al futuro: conserverò, terrò fede, sarò utile. Chi vuole potrà candidarsi e avere tre minuti di tempo per salvare una parola dentro le radici di futuro».

«Memoria, radici e futuro sono tre parole chiave che accompagneranno l’evento» continuano le artiste «Il Multiplo non è solo un centro culturale, un’eccellenza che va ben oltre il nostro territorio, ma è per molti un luogo sentimentale, un posto dove creare, riconoscersi, dare e ricevere idee. Un luogo di rigenerazione culturale. Accompagnate dalla musica dal vivo di Gaetano Nenna, in uno spazio aperto, tra gli alberi, si leveranno le voci di cittadine e cittadini del ricco mondo sociale e culturale del territorio, per salvare senso e scintille di memoria, cercando e riconoscendo “chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”, come scriveva Italo Calvino».

Sarà possibile gustare un aperitivo a cura dell’Associazione La Rondine.

Per preparare l’evento, Monica Morini e Annamaria Gozzi hanno incontrato cittadini e utenti per Seminare memorie, due laboratori aperti di ascolto, narrazione e condivisione di pagine amate.

Il Centro Cultura Multiplo è in via della Repubblica 23 a Cavriago (RE).

L’ingresso è gratuito. Info: 0522 373466.

Programma completo di 10 anni di futuro: https://bit.ly/2WwmU8Z.

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/.